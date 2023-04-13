Данілов про ситуацію з постачанням зброї: "Є певні затримки з тих чи інших питань"

Коментуючи питання зброї, він також сказав, що "на превеликий жаль, ще не всі партнери відгукнулися".

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна отримує зброю від партнерів перед майбутнім контрнаступом, однак є певні затримки.

Про це посадовець сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини" 13 квітня.

За словами Данілова, Україна на сьогодні отримує "дедалі більше допомоги від наших партнерів та союзників".

"Щодо достатності чи недостатності – повірте, військовим ніколи не вистачить. Такого словосполучення на війні, особливо коли йдеться про зброю, немає", – звернув увагу секретар РНБО.

Він додав, що українські захисники прагнуть хочуть мати якнайбільше зброї для швидкого знищення окупантів.

"Ми чекаємо на допомогу, яку було обіцяно і продекларовано нашими партнерами. Я можу зауважити, що, на превеликий жаль, ще не всі партнери відгукнулися. Постачання зараз йдуть – я не можу сказати, що їх немає, – але є певні затримки з тих чи інших питань. Вважатимемо, що це тимчасова ситуація", – розповів Данілов.

Він зазначив, що окрім партнерів, держава покладається і на "багато інших каналів", які дозволяють закуповувати зброю для армії. Посадовець запевнив, що цей процес триває щодня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив 13 квітня, що зібрав на засідання військовий кабінет, де зокрема обговорили забезпечення активних дій на фронті. Глава держави сказав, що триває підготовка бійців, "дуже чекаємо постачання зброї, обіцяної партнерами".

Зауважимо, як повідомило у своїй редакційній статті видання The Washington Post, контрнаступ ЗСУ начебто затримується через погоду, повільне постачання техніки і нестачу боєприпасів. Ситуацію ускладнює і витік таємних американських документів щодо контрнаступу, що може змусити українське командування змінити плани.

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