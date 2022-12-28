Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Данілов - про умови "миру" Пєскова: "Спілкування з Іблісами призводить до випадіння з реальності"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
940
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Данілов - про умови "миру" Пєскова: "Спілкування з Іблісами призводить до випадіння з реальності"

Фото: Associated Press

Данілов вважає, що Пєсков випав з реальності.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів на заяви речника Путіна Пєскова про те, що "мирного плану" не буде, якщо Україна не віддасть РФ свої чотири області. 

Про це він написав у соцмережі. 

"Без урахування цих реалій ніякий "мирний план" не відбудеться. Спілкуванням з Іблісами призводить до прикрого випадіння з реальності", - наголосив Данілов. 

Нагадаємо, 28 грудня прессекретар президента держави-аргесорки Дмитро Пєсков заявив, що жодного "мирного плану" щодо України не може існувати без врахування "сьогоднішніх реалій", тобто так званого "входження" до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Війна Росії проти України 

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Того ж дня диктатор Путін заявив про проведення так званої "спецоперації". Він закликав ЗСУ скласти зброю та "йти додому". Проте Сили оборони від першого дня війни захищають Україну від російських окупантів. 

Росія ж провела фейкові "референдуми" на окупованих територіях України та зробила спробу анексій українських територій. Дії агресора засудила Генасамблея ООН. 

Читайте також: 

Річний звіт і плани Зеленського: повний виступ президента у Верховній Раді

Річний звіт і плани Зеленського: повний виступ президента у Верховній Раді

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
940
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація