Данілов - про умови "миру" Пєскова: "Спілкування з Іблісами призводить до випадіння з реальності"

Данілов вважає, що Пєсков випав з реальності.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів на заяви речника Путіна Пєскова про те, що "мирного плану" не буде, якщо Україна не віддасть РФ свої чотири області.

Про це він написав у соцмережі.

"Без урахування цих реалій ніякий "мирний план" не відбудеться. Спілкуванням з Іблісами призводить до прикрого випадіння з реальності", - наголосив Данілов.

Без урахування цих реалій ніякий «мирний план» не відбудеться. Спілкуванням з Іблісами призводить до прикрого випадіння з реальності. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 28, 2022

Нагадаємо, 28 грудня прессекретар президента держави-аргесорки Дмитро Пєсков заявив, що жодного "мирного плану" щодо України не може існувати без врахування "сьогоднішніх реалій", тобто так званого "входження" до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Того ж дня диктатор Путін заявив про проведення так званої "спецоперації". Він закликав ЗСУ скласти зброю та "йти додому". Проте Сили оборони від першого дня війни захищають Україну від російських окупантів.

Росія ж провела фейкові "референдуми" на окупованих територіях України та зробила спробу анексій українських територій. Дії агресора засудила Генасамблея ООН.

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