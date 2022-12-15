Данілов - про забезпечення української армії необхідним озброєнням: щодня будемо нарощувати потужності

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що усі відомства працюють над тим, щоб українські військові на фронті були забезпечені необхідним озброєнням.

Про це він сказав в ефірі каналу "Рада" в рамках телемарафону у четвер, 15 грудня.

"Ми працюємо 24/7 для того, щоб наша армія була забезпечена усім необхідним. На превелекий жаль, ми не можемо сказати, що усього достатньо, бо занадто велика лінія фронту, занадто багато нам треба цих снарядів, щоб цих окупантів, які вдерлися на нашу територію, ми їх знищували. Але ми робимо усе від нас залежне, щоб наші військові отримали якогомога більше. Щодня це буде нарощуватися і нарощуватися", - розповів він.

Нагадаємо, в Україні налагодили виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм у промислових масштабах. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що йдеться вже про тисячі боєприпасів.

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