Данілов про загрозу теракту на ЗАЕС: "Ретельно готуємось до будь-яких сценаріїв"

Посадовець також вкотре наголосив – існування Росії в нинішніх межах є загрозою для всього цивілізованого світу.

Україна ретельно готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій навколо Запорізької АЕС, а реакція світу має бути жорсткою і миттєвою.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов заявив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 29 червня.

Секретар РНБО нагадав, що у зв’язку із ситуацією довкола Запорізької АЕС в Україні відбуваються "певні навчання".

"Що стосується ситуації на Запорізькій АЕС – ми дуже ретельно готуємось до будь-яких сценаріїв, які можуть відбутися. Проходять певні навчання. Ми працюємо за тією процедурою, яка в нас є. Якщо є відповідна інформація від нашої розвідки, що це може відбутися, ми маємо протокол, як діяти", – розповів Данілов.

Він наголосив, що реакція світу на події навколо атомної електростанції мала б бути жорсткою і миттєвою.

"Якщо, не дай Бог, такі події (теракт на ЗАЕС – ред.) відбудуться, то треба говорити про те, в якому світі ми живемо – коли країна-терорист може завдати фактично ядерного удару по країні, яка не має до неї жодного стосунку. І я б вважав, що ця реакція світу мала б бути миттєвою, щоб поставити крапку в цьому питанні", – зазначив секретар РНБО.

Він вкотре повторив свою думку, що існування Росії в нинішніх межах – загроза для всього цивілізованого світу.

"Ті події, які там (в РФ – ред.) відбувалися останніми днями за участю "Вагнера", говорять про те, що це країна неконтрольована, (…) в якій діють багато приватних угруповань. І вони в будь-який момент можуть захопити будь-який ядерний об'єкт і будь-яку ядерну зброю", – зазначив Данілов.

Що відомо про загрозу теракту на Запорізькій АЕС

Російські окупанти замінували ставок-охолоджувач Запорізької АЕС та залишили техніку з вибухівкою біля чотирьох енергоблоків станції ( загалом їх є шість). 25 червня керівник ГУР Кирило Буданов повідомив: "Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз".

У зв’язку з загрозою теракту на ЗАЕС на Запоріжжі, Дніпропетровщині та в частині Херсонщини 29 червня відбулись навчання з легендою про витік радіації з одного з енергоблоків. До навчань були задіяні близько 8000 осіб: місцева влада, правоохоронці, волонтери, медики і представники всіх служб, які відповідають за систему цивільного захисту.

Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко описав алгоритм дій у разі надходження офіційного повідомлення від органів держвлади та місцевого самоврядування про загрозу настання надзвичайної ситуації, пов'язаної з ЗАЕС.

Найгірший сценарій на ЗАЕС: які області України - під загрозою

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