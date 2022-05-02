Данілов прокоментував, чи планували у Кремлі повернути Януковича керувати Україною

Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данілов відповів, чи дійсно планували у Кремлі повернути Віктора Януковича керувати Україною.

В інтерв'ю телеведучій Наталії Мосейчук він пригадав, як літак колишнього президента України прилітав до Білорусі на початку війни.

Данілов зазначив, що не можна не припускати, що саме Янукович був у тому літаку і дійсно таке планувалося.

"Тому що вони тоді вважали, що ось воно дуже швидко піде і все б мало рухатись за планом, яким був намальований у Кремлі. Причому, не лише в Кремлі, можу сказати, що всі розвідки світу підтверджували російську доктрину, що наша країна слабка, що ми не витримаємо, що ми вже хочемо миру і це вони розповсюджували по усіх країнах світу. Це ціле сузір'я українсько-російських генералів, які мали бізнес в РФ та контакти на вищому рівні. Цей генералітет, частина якого перебувала на території Росії, частина – на території нашої країни, а частина – в країнах, де переважна більшість відпочивають. Вони всі готувалися, збирали вже валізи, казали своїм, скажімо так, дружинам, що скоро будуть знову займатися грабуванням нашої країни", – розповів Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що саме для цього генералітету якраз і потрібен був втікач Янукович. Він зазначив, що навіть якби його не призначили президентом, то він "стояв би десь поряд".

"Вони ж вважали, що буде "Крим-2", що ми не будемо чинити опір. Вони не очікували від нашого президента того, що він зробив… Янукович міг стояти поруч десь на якийсь час для того, щоб вони зайшли. Це довга історія, вони нашою країною займалися усі 30 років. Вони жодного дня не лишали нас без уваги. При чому, це була увага ФСБ, їхньої агентури для того, щоб через певний час вирішити питання, як нас забрати собі", – додав він.

Нагадаємо, 2 березня ЗМІ з посиланням на розвідку повідомляли, що російські окупанти перевезли Януковича до Мінська та планували проголосити його "президентом України". 7 березня стало відомо, що це авіасудно залишило білоруську столицю.

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