Данілов прокоментував інформацію ЗМІ про нібито 100 тис. загиблих українських військових

Секретар РНБО запевнив, що "у нас немає 100 тисяч втрат серед військових".

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов спростував інформацію ЗМІ, що на фронті нібито загинуло уже 100 тисяч українських військових.

Про це Данілов сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я вам з повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо. Точну цифру знають наші військові, знає президент. Під час війни це закрита інформація, але 100 тисяч це абсолютно не відповідає дійсності", – запевнив секретар РНБО.

За його словами, співвідношення втрат наразі становить 1 до 7, 1 до 8, у деяких випадках 1 до 10 на користь ЗСУ.

"Після війни 2014-го року, ми знали, як воювати, а в Росії такого не було. На багатьох напрямках у них були втрати просто шалені", – пояснив Данілов.

Коментуючи ситуацію в Бахмуті, він також зазначив, що ЗСУ зірвали окупантам уже третій план наступу. Тому "росіяни не можуть рухатися далі й кидають у Бахмут своїх людей, як у котел".

Нагадаємо, що 15 березня в американському виданні Politico з'явилася стаття, в якій йшлося, що за рік повномасштабної війни на фронті загинули або були поранені понад 100 тисяч українських військових.

У листопаді минулого року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що втрати українських військових нібито склали 100 тисяч осіб убитими.

Пізніше в Єврокомісії пояснили помилку своєї очільниці, заявивши, що ця цифра була взята із зовнішніх джерел і стосувалася втрат убитими і пораненими та "була покликана показати жорстокість Росії".

В Офісі президента заявили, що достовірну інформацію про втрати України має озвучувати лише головнокомандувач, міністр оборони або верховний головнокомандувач України.

Офіційно кількість своїх втрат Україна оголошували ще у серпні. Тоді головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що майже 9 тисяч українських героїв загинули на війні з РФ.

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