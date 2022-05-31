Данілов прокоментував ситуацію з розмінуванням перешийка у Херсонській області

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував ситуацію щодо розмінування перешийка у Херсонській області.
Чому регіон так швидко захопили російські загарбники наразі з'ясовують правоохоронні органи України.
Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".
"Остаточної відповіді навіть у мене, що там відбулося, на сьогоднішній день немає, на превеликий жаль. Але ми обов'язково маємо з вами отримати відповідь. Цим займаються ті органи, які мають повноваження займатися цими питаннями", - наголосив Данілов.
Варто зазначити, що від початку березня Херсон та більша частина області перебувають під окупацією російських військ, які призначили там свою "владу". Чому російські війська змогли так швидко і майже безперешкодно окупувати регіон та чому основні мости не були заміновані, наразі відповіді немає.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 97-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також:
- Дев'ятеро із десяти українців зіткнуться з бідністю: ООН дала невтішний прогноз у разі довготривалої війни
- Путін насправді досить серйозно хворий - колишній керівник британської розвідки
- Путін "зникне в санаторії": екскерівник британської розвідки повідомив, хто і коли може замінити