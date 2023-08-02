Данілов прокоментував терміни українського контрнаступу: "Люди не розуміють, що таке війна"

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що не існує термінів щодо контрнаступу. Він наголосив, що окупанти добре підготувалися до цього і все замінували.

Про це він сказав в етері телемарафону.

Данілов наголосив, що "жодних термінів щодо контрнаступу не існує". Він додав, що про таке зазвичай люблять розповідати люди, які не розуміють, що таке війна.

"Нам ніхто дедлайни, окрім нас самих, ставити не може, це по-перше. По-друге, ніякого графіку не існує. По-третє, коли починаються такі розмови, маємо на увазі, що це розповідають люди, які не розуміють, що таке війна... Так сталося, що було перегріто ситуацію відносно подій, які відбуваються на фронті. Використовувати словосполучення "контрнаступ" – я цього ніколи не робив. Є військові дії, вони складні, важкі, від багатьох факторів залежать... У нас натовська система, вона вже працює, і командир вирішує, в який спосіб йому діяти на тому чи іншому напрямку з урахування загального завдання, яке ставиться", – сказав він.

Секретар РНБО наголосив, що росіяни добре підготувалися до наступу ЗСУ.

"А головне завдання для нас – це збереження життя... Ворог дуже потужно підготувався до цих подій... Кількість мін, яка є на території, яку треба подолати нашим військовим, просто шалена... Якщо раніше було сподівання, що можна це зробити завдяки техніці, яка була надана партнерами, то сьогодні дуже багато ділянок фронту – пішки", – сказав він.

Нагадаємо, в американському Пентагоні вважають, що контрнаступ Збройних сил України буде важким і тривалим. Водночас США будуть підтримувати Україну, скільки буде потрібно.

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