Данілов прокоментував вибухи у Маріуполі: "Відбувається те, що має відбуватися"

Він анонсував такі удари по ворогу у всіх тимчасово захоплених містах України, незважаючи на відстань до них.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що вибухи в окупованому Маріуполі за останні дні – результати роботи ЗСУ.

Про це Данілов розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини" 23 лютого.

"Періодично (у Маріуполі – ред.) відбувається те, що має відбуватися – наші військові знищують російських терористів, які вторглися до нашого міста під назвою Маріуполь", – сказав секретар РНБО.

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Він також запевнив, що такі удари по ворогу будуть у всіх тимчасово окупованих українських містах. Посадовець наголосив, що це триватиме, допоки ворог звідти не піде.

"І відстань, повірте, вже на сьогоднішній день для нас великого значення не має. Чи то 100 кілометрів, чи то 150 кілометрів, чи то трішки більше", – зазначив Данілов.

Додамо, що Маріуполь розташований за 80 км від лінії фронту.

Нагадаємо, вибухи в Маріуполі лунають щоденно вже кілька днів поспіль. Так, ввечері 21 лютого від вибухів тремтіли вікна у помешканнях людей. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, зокрема, в районі металургійного комбінату імені Ілліча.

22 лютого в районі морського порту Маріуполі були "прильоти" по ворожих складах з боєприпасами.

Вже 23 лютого у Маріуполі прогриміли кілька вибухів протягом дня: і в районі комбінату Ілліча, і в центрі міста.

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