Данілов прокоментував вступ України до НАТО: "Ми захищаємо східний фланг"

Україна з першого дня війни просить у міжнародних партнерів зброю для захисту всього континенту. Зокрема - для захисту від ядерної загрози.
Україна наразі захищає від російської навали східний фланг НАТО. Зокрема Польшу, країни Балтії, Чехію.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
“Коли 24 лютого почалася гаряча фаза війни, жодний з наших партнерів не вірив в нашу країну, не вірив, що ми будемо боротися. Хоча ми наполягали: дайте нам можливості, допоможіть нам в боротьбі з агресором. Ми ж не тільки захищаємо себе. Наразі ми захищаємо східний фланг НАТО — країни, які є членами Альянсу. Фактично, ми захищаємо Польшу, країни Балтії, Чехію. Якщо, не дай Бог, наша країна програє, ці держави можуть бути окупованими та анексованими”, - наголосив Олексій Данілов.
Нагадаємо, що поки НАТО досягатиме консенсусу щодо прийняття України, Зеленський пропонує задіяти "Київський безпековий договір".
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