Данілов розказав про примусову депортацію українців із окупованих регіонів

Росіяни масово вивозять українців із окупованих територій на Далекий Схід.

Україна намагатиметься повернути усіх своїх громадян додому.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Коли вони починали цю операцію 24 лютого по знищенню нас як країни, то депортація великої кількості наших громадян входила у їхні плани. Але так не сталося, як гадалося, спецоперація пішла шкереберть. Це не означає, що ми маємо заспокоїтися. Кількість людей, яка була вивезена, депортована у російську федерацію, дуже велика. З тих територій, які росіяни захоплюють, частину населення вони депортують на Далекий Схід та в інші міста. Ми не можемо назвати цифри, вони будуть абсолютно приблизні. Для нас кожна наша людина є цінністю, і повернути її додому, за її бажанням, наше завдання", - наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, в Україні засудили двох російських артилеристів, які обстрілювали Харківську область.

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