Данілов розказав, яких ракет найбільше залишилось у Росії, та чи виготовляють окупанти нові

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає у Росії уже є недостатня кількість ракет. Єдине, що у них залишається - це С-300, які використовуються для ударів на відстані 200-300 км.

Про це він сказав в інтерв'ю Kyiv Post.

"Вони неспроможні виготовляти у великій кількості високоточну зброю. І зброя в них поступово закінчується. Єдине, що у них є в достатній кількості, — це ракети для С-300. Але вони долітають тільки на коротку відстань. Саме тому РФ веде перемовини з Іраном про постачання ракет. На сьогодні факту їхнього отримання не зафіксовано. Але якщо це відбудеться, ми одразу про це дізнаємось", - пояснив Данілов.

Данілов вважає, що зараз РФ виготовляє нові ракети, проте не у великій кількості.

"Так, свіжі ракети вже були. Але вони неспроможні виготовляти такі ракети у великій кількості. Це технологічно складний процес. Зараз для виробництва використовуються залишки деталей, які були на складах. Ми знаємо, скільки може бути виготовлено таких ракет. Якщо будуть з’являтися зовсім нові, то тоді ми будемо казати, що санкції не працюють. На сьогодні ми поки цього сказати не можемо", - сказав секретар РНБО.

Ракетний обстріл України 29 грудня

Росія 29 грудня вдесяте масовано обстріляла територію України ракетами. Окупанти випустили по нашій державі 69 ракет, з яких - 54 вдалось збити.

У пресслужбі Повітряних сил повідомили, що Україну атакували крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 та "Калібрами".

Було здійснено до шести пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П. Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст.

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