Данілов розкрив, чи можуть США використати вступ України до НАТО як козир у перемовинах з РФ

Напередодні саміту у Вільнюсі в тексті комюніке не мало йтися про "запрошення" України до НАТО. Проте, після тривалих перемовин, зокрема із США та Німеччиною, вдалося дещо змінити думку союзників.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Він не заперечує, що США можуть використовувати вступ України до НАТО як розмінну монету в переговорах з РФ.

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"Така версія має право на існування з точки зору логіки. Але навіть те, що я почув від президента Байдена... Всі почули, але ми почули більш детально за зачиненими дверима. І публічно президент Байден коротко потім сказав, що тепер не повинно ні в кого залишатися сумнівів, що Україна буде членом НАТО. Коли президент США робить таку заяву, очевидно, що він бере певне політичне зобов'язання", - наголосив Данілов.

Також секретар РНБО прокоментував слова міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса про те, що Україна мала б висловлювати більше подяки за надану військову допомогу.

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