Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, чи має Україна план дій у разі підриву окупантами Каховської дамби.

Про це він говорив 21 жовтня в ефірі телемарафону.

"Якщо вони підірвуть Каховську дамбу, то питання водопостачання Криму закриється раз і назавжди. Його відновити буде неможливо 5-7 років. Ми сьогодні володіємо інформацією, що там робить ворог. І мова зараз не про електрику, мова зараз про більш страшні речі. Це буде катастрофа вселенського масштабу, якщо вони ухвалять таке рішення. Якщо вони це зроблять, тоді питання Криму для них ніколи не стояло і не стоїть", - заявив Данілов.

Більше того він запевнив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій.

"Ми розуміємо, що буде відбуватися і це питання буде розглядатися на найближчому засіданні Ставки головнокомандуючого, яка найближчим часом буде скликана президентом Володимиром Зеленським. Я не буду називати дату і терміни, але це питання готувалося вже певний період часу і ми готові до будь-якого розвитку подій", - заявив секретар РНБО.

Варто зазначити, що раніше Данілов повідомляв, що ворог може знищити на ГЕС агрегати, які виробляли електроенергію для України.

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Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що до Херсонської області до російських окупантів прибуло підкріплення у вигляді двох тисяч мобілізованих. Водночас окупаційна влада видала розпорядження про підготовку евакуації для так званих "банківських установ", підготовлено евакуаційні списки завезених російських медпрацівників і вчителів. Об’єкти гуманітарної сфери в Херсоні припиняють роботу.

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