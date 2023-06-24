Данілов розповів, чи перекидала Росія свої війська з України через невдалий бунт Пригожина

Данілов наголосив, що окупанти на фронті чинять опір.
Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що через невдале повстання терористичної групи "Вагнер" Росія не перекидала своїх військ з України.
Про це він сказав в етері "24 каналу".
Данілов зазначив, що Росія не виводила окупаційних військ з території нашої держави. Вони і надалі протистоять ЗСУ.
"Ми би дуже хотіли, щоб вони (війська РФ, - ред.) відправилися на захист режиму Путіна до Москви, або до інших територій. Ми не можемо зараз сказати, що так відбувається. Так, часткове пересування відбувається саме в середині Росії... Те, що стосується тих військ, які є на фронті, вони фактично всі лишаються на своїх місцях, вони чинять опір. І я би не робив заздалегідь таких висновків, що це є вже остаточний великий плюс на нашу користь", - сказав Олексій Данілов.
Нагадаємо, у ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки.
Згодом білоруський диктатор Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт. Це згодом підтвердив і очільник терористичної організації "Вагнер".
Читайте також:
- "Фронт починає сипатися, окупанти залишають свої позиції в районі Бахмута": командир РДК про бунт Пригожина
- Як переворот у Росії вплине на війну в Україні: у ГУР відповіли
- "Час покласти край злу, яке всі зневажали": Кулеба про ситуацію у РФ