Данілов розповів, чи перекидала Росія свої війська з України через невдалий бунт Пригожина

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що через невдале повстання терористичної групи "Вагнер" Росія не перекидала своїх військ з України.

Про це він сказав в етері "24 каналу".

Данілов зазначив, що Росія не виводила окупаційних військ з території нашої держави. Вони і надалі протистоять ЗСУ.

"Ми би дуже хотіли, щоб вони (війська РФ, - ред.) відправилися на захист режиму Путіна до Москви, або до інших територій. Ми не можемо зараз сказати, що так відбувається. Так, часткове пересування відбувається саме в середині Росії... Те, що стосується тих військ, які є на фронті, вони фактично всі лишаються на своїх місцях, вони чинять опір. І я би не робив заздалегідь таких висновків, що це є вже остаточний великий плюс на нашу користь", - сказав Олексій Данілов.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки.

Згодом білоруський диктатор Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт. Це згодом підтвердив і очільник терористичної організації "Вагнер".

Читайте також: