Данілов розповів, чи погодиться Росія закінчити війну до Різдва

Данілов вважає, що не варто очікувати на різдвяне диво.

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи пропозицію Володимира Зеленського про завершення війни до Різдва, вважає, що Росія не погодиться на виведення своїх військ з території України.

Про це він сказав 13 грудня в етері телемарафону.

"Звичайно, на Різдво можуть бути якісь дива, але, на жаль, це не стосується Росії. Ми розуміємо, що вони нікуди не підуть. Але ми змусимо ворога покинути всю нашу територію, включаючи Крим", - наголосив Данілов.

Пропозиція Зеленського про завершення війни до Різдва

Володимир Зеленський під час свого звернення до лідерів країн - учасниць G7 закликав Росію до Різдва закінчити війну та вивести окупаційну армію з території України.

"Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ з міжнародно визнаної території України. Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій, - сказав президент.

У Кремлі вже відреагували на пропозицію українського лідера та заявили, що вони не хочуть миру та завершення війни.

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