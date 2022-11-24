Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Данілов розповів, чи справді ЗСУ ліквідували іранських пілотів дронів у тимчасово окупованому Криму

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
857
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Данілов розповів, чи справді ЗСУ ліквідували іранських пілотів дронів у тимчасово окупованому Криму

Фото: прес-служба РНБО

Поки Україні невідомо про передавання Росії іранських балістичних ракет.

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив ліквідацію іранських пілотів дронів в окупованому Криму. Він наголосив, що вони запускали свої безпілотники, які вбивали українців. 

Про це він сказав у сказав в інтерв'ю The Guardian.

Данілов наголосив, що іранські інструктори допомагали росіянам запускати по Україні дрони Shahed-136, поставлені Тегераном. А тому Україна вважає їх мішенню для ліквідації. 

"Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють із терористами та беруть участь у знищенні нашого народу, ми повинні їх убити. Ми розуміємо, що ці штуки не літають, поки люди не навчаться ними управляти, а у росіян не вистачає мозку, щоб самим у цьому розібратися", – заявив Данілов.

Секретар РНБО повідомив, що Україна поки не знає, чи передавав Іран Росії свої балістичні ракети для терору українців. 

"Але якщо це станеться, це свідчитиме про дві речі. По-перше, Росія не має можливості виробляти власні ракети, принаймні, у кількостях, які дозволили б їй продовжувати широкомасштабну війну. По-друге, якщо країна, яка перебуває під санкціями з 1979 року, має можливість виробляти таку зброю, то про які санкції може йтися? Тому виникає велике питання про правозастосування", – сказав Данілов.

Іранські дрони у війні проти України 

Російські терористи восени почали активно використовувати у війні проти України іранські дрони. Щоб приховати причетність Ірану до постачання їм зброї, РФ перефарбувала Shahed-136 та перейменувала їх на "Герань". Ці дрони атакували житлові будинки та енергетичну інфраструктуру України. 

Спочатку Іран заперечував передавання Росії дронів, проте згодом визнав, що мовляв поставили Shahed-136 ще до повномасштабної війни проти України. Останню інформацію іранського режиму заперечили у США. 

Згодом українські та іранські фахівці провели зустріч та обговорили використання Росією дронів у війні проти України. Україна довела до відома Ірану позицію про те, що наслідки співучасті в агресії Росії будуть неспівставними із потенційною вигодою від співпраці з країною-агресоркою.

Читайте також: 

Ударні дрони для ЗСУ – волонтери зробили потужний "підгін" для війська

Ударні дрони для ЗСУ – волонтери зробили потужний "підгін" для війська

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
857
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація