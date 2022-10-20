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Данілов розповів, чи є загроза наступу окупаційних військ з Білорусі

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Данілов розповів, чи є загроза наступу окупаційних військ з Білорусі

Фото: Сайт Міноборони Білорусі

Мала частина білорусів вступила до російської армії.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов каже, що протягом останніх днів Росія стягує все більше військ та техніки до кордону українсько-білоруського кордону. Київ стежить за ситуацією біля адмінкордону і готовий  реагувати на будь-які загрози з півночі.

Про це секретар РНБО розповів в інтерв'ю 24 каналу, Україна відстежує інформацію про все, що відбувається у Білорусі, і готова

За його словами, зовсім мало громадян Білорусі забажали служити за гроші в армії агресорки Росії. Це абсолютна меншість від того, на що розраховував кремлівський диктатор Путін.

"Вони вже давно пішли на цей контракт, позаяк це відбулося не вчора і не позавчора, а місяці два-три тому. Решти охочих проти нас воювати з боку білоруського народу немає. Що стосується території Білорусі, ми розуміємо, що звідти можуть бути певні загрози. Ми до них готуємося і знаємо, в який спосіб ми маємо на це реагувати. Ще раз наголошую: нас подолати ця країна не може, тому що ми – "люди світла". Ми це довели вже всьому світу. А світло завжди перемагає темряву", - зазначив Данілов.

Союз двох диктаторів - Путіна і Лукашенка 

Мінськ від перших днів широкомасштабного вторгнення до України надає агресорці допомогу у війні. Зокрема,  територія країни стала плацдармом для запуску по Україні ракет. У жовтні Лукашенко та Путін вирішили спільно розгорнути війська.У ніч проти 15 жовтня з РФ прибув ешелон військових для спільного регіонального угруповання військ.

Політичний експерт Дмитро Васильєв вважає, що Лукашенко був готовий вступити у війну проти України, однак передумав. Втім, "президент"  за проханням Путіна вже роззброює свою державу, тому наступ Білорусі на Україну з кожним днем стає менш імовірним.

Самопроголошений білоруський президент запевняє, що наразі не має проблем у спілкуванні з Путіним. Мовляв, такими взаєминами, як між ними, не можуть похвалитися інші політики.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1503
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