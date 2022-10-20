Данілов розповів, чи є загроза наступу окупаційних військ з Білорусі

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов каже, що протягом останніх днів Росія стягує все більше військ та техніки до кордону українсько-білоруського кордону. Київ стежить за ситуацією біля адмінкордону і готовий реагувати на будь-які загрози з півночі.

Про це секретар РНБО розповів в інтерв'ю 24 каналу, Україна відстежує інформацію про все, що відбувається у Білорусі, і готова

За його словами, зовсім мало громадян Білорусі забажали служити за гроші в армії агресорки Росії. Це абсолютна меншість від того, на що розраховував кремлівський диктатор Путін.

"Вони вже давно пішли на цей контракт, позаяк це відбулося не вчора і не позавчора, а місяці два-три тому. Решти охочих проти нас воювати з боку білоруського народу немає. Що стосується території Білорусі, ми розуміємо, що звідти можуть бути певні загрози. Ми до них готуємося і знаємо, в який спосіб ми маємо на це реагувати. Ще раз наголошую: нас подолати ця країна не може, тому що ми – "люди світла". Ми це довели вже всьому світу. А світло завжди перемагає темряву", - зазначив Данілов.

Союз двох диктаторів - Путіна і Лукашенка

Мінськ від перших днів широкомасштабного вторгнення до України надає агресорці допомогу у війні. Зокрема, територія країни стала плацдармом для запуску по Україні ракет. У жовтні Лукашенко та Путін вирішили спільно розгорнути війська.У ніч проти 15 жовтня з РФ прибув ешелон військових для спільного регіонального угруповання військ.

Політичний експерт Дмитро Васильєв вважає, що Лукашенко був готовий вступити у війну проти України, однак передумав. Втім, "президент" за проханням Путіна вже роззброює свою державу, тому наступ Білорусі на Україну з кожним днем стає менш імовірним.

Самопроголошений білоруський президент запевняє, що наразі не має проблем у спілкуванні з Путіним. Мовляв, такими взаєминами, як між ними, не можуть похвалитися інші політики.

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