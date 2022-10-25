Данілов розповів, чим обернеться підрив Каховської дамби росіянами для анексованого Криму

В разі підриву Каховської дамби, яку замінували російські окупаційні війська, незаконно анексований Крим залишиться без води щонайменше на 10 років.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов інтерв'ю Sky News.

Данілов нагадав, що російська армія замінувала Каховську дамбу "великою кількістю вибухівки".

Секретар РНБО пояснив, що якщо Росія наважиться підірвати дамбу, анексований нею півострів на роки залишиться без води. Але, за його словами, в такому разі виникає запитання, навіщо взагалі РФ потрібен Крим.

"Поживемо-побачимо, а якщо підірвуть, то ідея з водопостачанням у Криму пропаде років на 10-15, а може, і назавжди. Тоді постає запитання, навіщо їм Крим, якщо вони збираються залишити його без води", - сказав Олексій Данілов.

Можливий підрив Каховської ГЕС росіянами

Президент Володимир Зеленський попередив, що російські окупанти замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС. Якщо окупанти наважаться підірвати дамбу, понад 80 населених пунктів опиняться в зоні швидкого затоплення. Внаслідок катастрофи сотні тисяч громадян можуть постраждати.

Аналітики вважають, що окупанти мають намір підірвати дамбу на Каховській ГЕС, щоб створити буферну зону між Херсонщиною та Кримом.

Своєю чергою, голова ГУР Міноборони Кирило Буданов переконаний, що мінування Каховської дамби проведено РФ для часткового руйнування, якщо буде потрібно.

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