Данілов розповів, чому Путін заговорив про переговори з Україною і що очікує Росію

Заяви про готовність РФ до переговорів з Україною розраховані на росіян, яких не влаштовує мобілізація.

Про це 30 вересня в етері телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"У нас є 5 пунктів рішення РНБО, однин із цих пунктів те, що ми не можемо вести перемовини з Путіним, бо це - неможливо. Переговори можуть бути з кимось іншим, але не з ним. До того часу, як президентом РФ буде Путін - ніяких переговорів не буде. Людина, яка нехтує всім міжнародним правом, законодавством, яке визнає весь світ, забирає собі території, організовує фарс. Про що з ним можна говорити? А заяви про те, що РФ готова до переговорів - це слова для їхнього населення. Справа у тому, що у Путіна після того, як оголосив мобілізацію, починаються певні проблеми. Жінки Росії найближчим часом зрозуміють, що в них забирають їхніх чоловіків, ми їх змушені вбивати, бо вони прийшли на нашу територію і ви побачите, як з часом це все відбуватиметься. Питання тільки часу", - сказав Данілов.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій.

Путін разом із ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали "договір" про анексію українських територій. Також російський диктатор пригрозив Україні та закликав "сісти за стіл переговорів".

У відповідь президент Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

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