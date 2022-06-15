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Данілов розповів, чому Росія більше не проводитиме "референдумів" на окупованих територіях України

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Данілов розповів, чому Росія більше не проводитиме "референдумів" на окупованих територіях України

Фото: УНІАН

Росія більше не проводитиме "референдумів" на окупованих територіях України.

Тепер країна-окупантка просто призначатиме на керівні посади в окупованих українських регіонах росіян. 

Про це 15 червня під час марафону "Єдині новини" розповів секретар РНБО Олексій Данілов. 

Секретар РНБО зазначив, що зараз Росія навіть не спробує легітимізувати захоплені українські території, а просто нахабно братиме їх під свій контроль. 

"Це класична форма. Спочатку взяти допомогу тих зрадників, які погодилися на певний період часу очолювати органи, але тепер РФ зриває всі маски та ставить росіян на управління тими територіями, які захоплені. Це ще раз говорить про те, що вони не будуть, ймовірно, проводити "референдуми", а просто росіян призначатимуть на посади", - сказав Данілов. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден 15 червня оголосив про надання нової військової допомоги для України. Американський лідер зазначив, що він розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським та поінформував його про надання нової військової допомоги ЗСУ. 

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