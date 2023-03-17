Данілов розповів, хто ухвалив рішення про подальшу оборону Бахмута: "Дуже важлива фортеця"

Під час боїв за Бахмут українські військові знищують велику кількість російських окупантів.

Про це в інтерв'ю “Радіо Свобода” розповів Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, рішення про продовження боїв за Бахмут ухвалили головнокомандувач Валерій Залужний та командувач Сухопутними військами Олександр Сирський. Вони підтверджують доцільність оборони міста.

"Ми розуміємо, що це когось дратує, хтось вважає, що ми маємо поступатися. Але це наша земля, і ми не маємо права її не боронити. Якщо ж нашими військовими будуть ухвалені ті чи інші рішення, то вони будуть проговорені на Ставці, тоді будемо ухвалювати ті чи інші дії", — наголосив Олексій Данілов.

Також він додав, що Бахмут залишається важливою та ключовою точкою для Сил оборони.

"Принаймні до того періоду, до початку інших військових дій для нас Бахмут є дуже важливою фортецею", — підкреслив Секретар Ради нацбезпеки.

Нагадаємо, що Збройні Сили України мають утримувати Бахмут на Донеччині стільки, скільки можливо фізично.

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