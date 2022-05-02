Данілов розповів, коли настане переломний момент у війні з Росією, і Україна піде в наступ

Данілов розповів, коли настане переломний момент у війні з Росією, і Україна піде в наступ

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, коли може настати переломний момент у війні і Україна зможе піти в наступ.

За його словами, сьогодні Україна отримує сучасне озброєння. Однак нашим військовим необхідно навчитися з ним працювати, аби ефективно знищувати ворога і відвоювати всі українські території.

Про це Данілов сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Це непросте питання (про переломний момент у війні - ред.). Я не відношуся до тих людей, які кажуть, що війна закінчиться в квітні або за тиждень. Війна - це дуже складна справа. Ми на сьогодні маємо ленд-ліз від США. Ми на сьогодні маємо вже доволі якісне постачання військової допомоги для нашої країни", — зазначив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що ленд-ліз, який підписали для України США є другим у світі — перший відкривали проти фашизму.

"Сьогодні ленд-ліз відкритий проти Російської Федерації, проти рашизму. Їм треба було б задуматися, чому весь світ відкриває нам, дає нам допомогу", — каже Данілов.

Водночас, за його словами, українські захисники мають навчитися працювати з цим сучасним озброєнням.

"Нашим хлопцям, нашим військовим треба ще навчитися користуватися тими речами, які ми отримали. Для нас це нова зброя. Але ми дуже швидко навчаємося. Наші хлопці дуже швидко проходять всі ці курси, які потрібні для новітньої зброї", — зазначив секретар РНБО.

Тому Данілов запевняє, що переломний момент у війні все ж настане

"Перелом буде обов'язково. Але я не можу сказати, що він вже відбувся. Але він відбудеться обов'язково з урахуванням тієї допомоги, яку надають нам наші партнери. Ну, і звичайно, на першому місці — наші Збройні Сили. Ті хлопці й дівчата, які міцні, яких немає в жодній країні світу, тому що це наша земля і ми їх захищаємо до останньої краплі. Це було доведено, починаючи від 24 лютого цього року", — сказав Данілов.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України заявив, що наступного етапу мобілізації Україна наразі не оголошуватиме.

Як ленд-ліз від США допоміг перемогти у Другій світовій війні

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