Данілов розповів, куди РФ перекидає війська з київського та чернігівського напрямків

РФ зі всього світу збирає негідників, які хочуть вбивати мирних українців.
Росія з київського та чернігівського напрямків перекидає свої війська в бік Харкова та на Донеччину.
Про це голова РНБО Олексій Данілов сказав в ефірі телемарафону.
"Частина тих людей, які були на чернігівському і на київському напрямку, передислоковуються. Частина з них з’являється на харківському і донецькому напрямку. Там зараз супротивник посилює свої угрупування, щоб мати спробу посилити тиск на наших хлопців і дівчат, які боронять Україну в Харківській, Донецькій і Луганській областях", - сказав секретар РНБО.
Також Данілов наголосив, що не слід вірити Росії про те, що вона відводить своїх окупантів від Києва та Чернігова.
Також секретар РНБО додав, що РФ зі всього світу збирає негідників, які хочуть вбивати мирних українців.
"Наші розвідки чітко відслідковують, звідки йдуть ці угрупування, ми маємо великий обсяг інформації, хто саме входить у ці угрупування", - наголосив Данілов.
Нагадаємо, російські війська мають значні проблеми із бойовою технікою, яка була виведена з тривалого зберігання.
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