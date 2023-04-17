Данілов розповів, який підступний план Росія хоче реалізувати всередині України

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що при відвідуванні китайських високопосадовців Росія просить допомоги і у інших країн, а не лише у Китаю.

Про це Данілов сказав у коментарі журналісту ТСН Андрію Цаплієнку.

За його словами, Росія розуміє, що не може побороти Україні та вимушена просити зброю в інших країн.

"Зараз у них інший план - внутрішньої дестабілізації. Питання внутрішньої дестабілізації для них зараз в пріоритеті. За якими проєктами вони будуть це робити, як вони все це будуть розглядати, як будуть пробувати роздмухувати на території нашої країни - я думаю, що наші спецслужби та відповідні органи мають всі ці питання відпрацьовувати", - каже Данілов.

Він стверджує, що за наявною інформацією наші аналітики прогнозують саме такий сценарій розвитку подій найближчим часом.

"Ми з вами добре пам'ятаємо ситуацію, пов’язану з 2004 роком, коли вони фактично намагалися втілити в життя керівництво РФ. Були намагання в 2014 році вплинути на ситуацію. Вони не полишають цих спроб і на сьогодні. Питання внутрішньої дестабілізації це єдине, що може їх виводити з того глухого кута, в якому вони опинилися", - додає секрететар РНБО.

Також Данілов каже, щоб у нашому суспільстві почався розбрат, для цього мають бути запущені якісь проєкти. Росіяни можуть активізувати їх у період травня.

"Може це буде на початку літа. Але ще раз наголошую — це завдання РФ. Тому що на полі бою точно так звана друга армія світу отримає фіаско", - резюмує секретар РНБО.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чи вплине витік секретних документів Пентагону на перебіг війни Росії проти України.

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