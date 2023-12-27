Данілов розповів про ситуацію в Мар'їнці: гірше, ніж у Бахмуті

Російська окупаційна армія фактично повністю знищили Мар'їнку в Донецькій області. Загарбники хочуть захопити те, що від неї лишилося.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив в інтерв'ю "Голос Америки".

За його словами, у Мар'їнці "ситуація скорше гірше, ніж з Бахмутом через місцевість". Данілов наголошує, що вцілілих будівель у місті фактично немає.

"Маленька частина поселення все ще перебуває під контролем Збройних Сил України. Але є бажання росіян захопити цей населений пункт. Хоча, якщо вже називати речі, як вони є, то захопити те, що лишилося від населеного пункту. Бо вони фактично повністю його знищили. Там практично немає жодної вцілілої споруди", - розповів Данілов.

Ситуація в Мар'їнці

26 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська відійшли із Мар'їнки. Разом з тим він наголосив, що ЗСУ наразі ще перебувають у північній частині міста.

Своєю чергою, у ЗСУ вирішили уточнити слова Залужного. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун каже, що українські військові перебувають на півночі Мар'їнки, де продовжується бойова робота.

Крім того, у ЗСУ спростували заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що Росія нібито окупувала Мар'їнку. Українські військові наголошують, що "це не має нічого спільного з реальністю".

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