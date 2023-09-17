Данілов розповів, що пришвидшить закінчення російської агресії проти України

Росія повинна зрозуміти, шо у неї нема можливості протистояти західним технологіям.

Повна або часткова ліквідація російського чорноморському флоту дозволить прискорити закінчення агресії проти України.

Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Для прикладу, повна або часткова ліквідація російського військового чорноморського флоту, що є завданням вирішуваним, мала б значно прискорити процеси на Росії пошуку виходу з розв’язаної війни", - сказав Данілов.

Данілов зазначив, що це могла б бути гарна демонстрація відсутності можливостей у російської армії адекватної протидії західним технологіям, що малювала б дуже сумну картину подальших подій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данілов дав поради українським партнерам щодо формули миру, запропонованої президентом України.

Крім того, ми раніше інформували, що Михайло Подоляк пояснив, чому Кремль прагне до "переговорів" з Україною.

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