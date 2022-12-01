Данілов розповів, скільки російських ракет перехоплює Україна

Протиповітряна оборона України значно підвищила свою ефективність завдяки військовій допомозі Заходу і тепер може перехоплювати до 85-90% російських крилатих ракет.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону на Youtube-каналі ТСН.

"На превеликий жаль, ми не можемо забезпечити 100% збиття ракет. Хоча, коли починалася війна, ми збивали 20-30-40%. На сьогоднішній день за допомоги наших партнерів, тих приладів, які Збройні сили отримали, цей показник іноді складає 85-90%", - заявив секретар РНБО.

Коментуючи загрозу для української енергосистеми від ракетних обстрілів, Данілов зазначив:

"Вони займаються знищенням нашої енергосистеми останні 2-2,5 місяці. Це для нас складне завдання, непроста ситуація. Спадок минулого від радянщини, коли в нас ще була максимально централізована система, після цієї війни відійде. Сьогодні фахівці займаються питанням, щоб у жодному разі світло не вимикалося в наших громадян. Але зараз ситуація складна, ми це не приховуємо. Чи будуть атаки? Так, вони будуть. Чи витримає наша система? Так, ми робимо все для того, щоб вона обов'язково витримала".

Також Данілов звернувся до українців з приводу масованих ракетних ударів Росії.

"Я хочу всіх заспокоїти. Коли буде ракетний обстріл, влада обов'язково вас про це буде повідомляти. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Живіть своїм життям, яке і так складне", - зазначив він.

Нагадаємо, 23 листопада Росія випустила по території України близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр". Повітряні сили ЗСУ збили 51 ракету, а також знищили п'ять дронів-камікадзе.

Атака окупантів забрала життя щонайменше 10 людей, щонайменше 50 зазнали поранень. Загалом росіяни ракетами влучили в 16 об'єктів інфраструктури, внаслідок чого низка регіонів України залишилися без світла, води та опалення.

17 листопада російські окупанти запустили по території України 18 крилатих ракет і 5 безпілотників. Збити вдалося 6 ракет.

15 листопада із 90 ракет, випущених Росією, було збито 73, із десятка дронів-камікадзе знищено всі. В районі Києва підрозділами ППО було збито 18 ракет з 21. Внаслідок ракетного обстрілу загинула одна людина в Києві, ще шість зазнали поранень. Були уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки.

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