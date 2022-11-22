Данілов розповів, скільки ще разів Росія може повторити ракетні атаки, як 15 листопада

У РФ залишилося дуже багато ракет С-300, проте не все так добре з високоточними ракетами.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російські окупанти можуть здійснити ще кілька таких масованих ракетних ударів по Україні, як 15 листопада.

Про це Данілов сказав у ефірі "Свобода Live".

"Той напад, який був 15 листопада, був одним з найпотужніших. Якщо йдеться про такий обстріл, який був 15 числа, то це максимум три-чотири рази вони можуть ще зробити такі обстріли", – оцінив секретар РНБО.

Він також повідомив, що в Росії досі залишається дуже багато ракет С-300.

"Певних ракет залишилося менше 10%. Є ракети, яких залишилося 18%. Є ракети, яких, на жаль, страшенно багато на території РФ – це ракети С-300. Їх занадто багато. Ними зараз і жбурляють у Запоріжжя, Херсон, Харківську область. У них їх багато", – розповів Данілов.

Водночас у країни-агресорки не все так добре з запасами високоточних ракет.

"Що стосується високоточних ракет – ми чітко усвідомлюємо, скільки вони на сьогоднішній день їх мають. Якби все було добре, вони б точно не зверталися до іншої країни для того, щоб їм допомагали ракетами", – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, 15 листопада РФ влаштувала наймасованіший обстріл енергосистеми України від початку повномасштабної війни, випустивши 90 ракет. Силам ППО вдалося збити 73 з них, а також 10 дронів-камікадзе.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія вже використала 87% своїх високоточних ракет "Іскандер". Однак там досі є чимало ракет С-300, "Кинджалів" та "Оніксів".

Як заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, РФ поки не має можливості здійснити масовані атаки по Україні дронами-камікадзе, проте вона очікує на можливість атакувати іранськими балістичними ракетами з потужною бойовою частиною.

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