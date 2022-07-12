Данілов розповів, як західна зброя накриває штаби та місця зберігання зброї окупантів

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що отримана від Заходу високоточна зброя пришвидшила процес деокупації захоплених територій України та зробила його ефективнішим.

Ця зброя працює бездоганно і влучає саме туди, куди потрібно влучати.

Про це Данілов сказав в ефірі "Радіо Свобода".

"У нас немає жодного дня, щоб не було сюрпризів для окупантів, коли накривають їхні штаби, їхні скупчення, їхнімісця зберігання зброї, техніки. Ця зброя працює бездоганно: вона точно розуміє, куди треба влучити, і ці постріли влучають саме туди, куди потрібно влучати", – розповів секретар РНБО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав завдання українським військовим деокупувати все регіони країни. Проте, за словами Данілова, одночасно звільнити всі території неможливо, є справа в черговості.

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