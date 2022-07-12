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Данілов розповів, як західна зброя накриває штаби та місця зберігання зброї окупантів

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Данілов розповів, як західна зброя накриває штаби та місця зберігання зброї окупантів

Фото: Офіс президента України

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що отримана від Заходу високоточна зброя пришвидшила процес деокупації захоплених територій України та зробила його ефективнішим.

Ця зброя працює бездоганно і влучає саме туди, куди потрібно влучати.

Про це Данілов сказав в ефірі "Радіо Свобода".

"У нас немає жодного дня, щоб не було сюрпризів для окупантів, коли накривають їхні штаби, їхні скупчення, їхнімісця зберігання зброї, техніки. Ця зброя працює бездоганно: вона точно розуміє, куди треба влучити, і ці постріли влучають саме туди, куди потрібно влучати", – розповів секретар РНБО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав завдання українським військовим деокупувати все регіони країни. Проте, за словами Данілова, одночасно звільнити всі території неможливо, є справа в черговості.

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