Данілов словами Гоголя прокоментував перемир’я Путіна: "Чорт, якому останню ніч залишилося вештатись"

Посадовець описав, як "спочатку чорт занурив світ у суцільну темряву, неслабо вигріб від Вакули, а потім запропонував оголосити перемир’я".

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував оголошене президентом РФ Володимиром Путіним припинення вогню на Різдво цитатою із твору Миколи Гоголя "Ніч перед Різдвом" про чорта.

Про це Данілов написав у Мережі 7 січня.

"Ніч перед Різдвом", 2023 рік від Р.Х.: сучасне прочитання. Спочатку чорт занурив світ у суцільну темряву, захотів помститися ковалю, неслабо вигріб від Вакули, а потім чорт запропонував оголосити перемир’я", – провів паралелі з сьогоденням секретар РНБО.

Далі він процитував уривок із твору Гоголя.

"І у всьому цьому як передбачливо геніальний Гоголь НАШ, Микола Васильович, намалював детальний образ кремлівського "чорта-ібліса": "…переляканий чорт кидався на всі боки, передчуваючи свою погибель, вузенька мордочка, яка безнастанно вертілася на всі боки та нюхала все, що тільки траплялося, закінчувалась, як і в наших свиней, кругленьким п'ятачком; ніжки були такі тоненькі... А зате ззаду… в нього теліпався хвіст, такий гострий та довгий, як теперішні мундирні фалди; хіба тільки по цапиній бороді під мордою, по невеличких ріжках, які стирчали на голові… можна було здогадатися, що то… просто чорт, якому останню ніч залишилося вештатись по білому світу та під'юджувати на гріхи добрих людей. Завтра ж, тільки-но вдарять перші дзвони до утрені, побіжить він, не оглядаючись, підібгавши хвоста, до свого барлога", – йдеться в повідомленні Данілова.

Нагадаємо, опівночі 7 січня завершується оголошене напередодні Путіним так зване припинення вогню. У Пентагоні повідомили, що РФ сама ж і порушила це "різдвяне перемир'я", продовживши обстрілювати Україну.

Зокрема, протягом дії "перемир’я" окупанти понад 220 разів обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі.

Українські влада та експерти попереджали, що це "припинення вогню" необхідне ворогу лише для перепочинку у війні та перегрупування сил.

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