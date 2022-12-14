Данілов відповів депутату Держдуми про ракети на Новий рік: "Бійтесь своїх бажань"

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів депутату Держдуми Олегу Нілову, який пригрозив обстріляти Україну на Новий рік. Він зазначив, що Україна може отримати ракети і тоді траєкторія їхнього руху йому не сподобається.

Про це секретар РНБО написав у Twitter.

"Бійтесь власних бажань - вони можуть здійснитись. Хочете, щоб Україна отримала ракети? Вони будуть у нас, і траєкторія їх польоту в гості до держдумівського хлопа Олега йому не сподобається", - написав Данілов.

Депутат Держдуми пригрозив обстріляти Україну ракетами

Депутат російської Держдуми Олег Нілов під час благодійного дитячого заходу пригрозив обстріляти Україну ракетами на Новий рік. Він заявив: "Хлопчик Вова з Києва на Новий рік мріє про ракети. Вово, ти отримаєш ракети, чекай".

Таким чином російські посадовці не соромляться того, що вчиняють геноцид українців. Зазначимо, що Росія від 24 лютого постійно обстрілює Україну ракетами та дронами. Від 10 жовтня окупанти почали знищувати нашу енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців без електрики та тепла під час зими.

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