Данілов відповів Медведєву на ядерні погрози: "Дітям навряд чи хочеться з палаців "прямо до раю":

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів експрезиденту Росії Дмитру Медведєву на погрози застосувати у війні проти України ядерну зброю. Він наголосив, що застосування ядерної зброї - це суїцид.

Про це Данілов написав у Facebоok.

Секретар РНБО наголосив, що Україна звільнить усі свої окуповані території, а Росія обов'язково програє, адже кремлівський режим сам запустив процес розпаду Росії.

"Усі території, окуповані московією, будуть повернуті, і це стосується не лише України, але і Грузії, Молдови, Японії та інших країн і народів. Білорусь буде вільною в тому числі від російських окупантів країною. Погроза й застосування ядерної зброї рф – це акт суїциду. росія остаточно перетвориться на ворога номер один для всього світу. Дітей і дружин на Марс не сховаєте, а їм навряд чи хочеться з палаців на Рубльовці, Сардинії та інших дубаїв – "прямо до раю", - написав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що повна денуклеаризація – кінцева мета демонтажу РФ.

Ядерні погрози Росії

Експрезидент Росії, а нині голова Ради безпеки Дмитро Медведєв пригрозив застосуванням ядерної зброї, якщо Україна виграє війну.

"Якщо перемагає не Росія, то, мабуть, Україна. Мета України у війні названа київським режимом – повернення всіх територій, що раніше належали їй. Тобто відторгнення їх від Росії. Це загроза існуванню нашої держави та розпад нинішньої Росії. Отже, прямий привід застосування п. 19 Основ державної політики Російської Федерації у сфері ядерного стримування", - написав Медведєв.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навіть застосування Росією малопотужної ядерної зброї змінить характер війни в Україні. Високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що в такому разі армія Росії буде знищена неядерними засобами.

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