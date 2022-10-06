Данілов відповів на російські ультиматуми Матвієнко: думайте не про угоди, а про покарання

Зрадниці Валентині Матвієнко потрібно думати не про "мирні" угоди, а про покарання.

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на "мирні" ініціативи голови Ради Федерації федеральних зборів РФ Валентини Матвієнко, яка заявила, що РФ не поверне незаконно анексовані українські території.

Про це він написав у Facebook.

"Порада матвієнко: думайте не про мирні угоди, а про покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Гаазі. Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові. Не відволікайтесь на речі, які вас вже не стосуються. Перемовини будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко", - наголосив Олексій Данілов.

"Мирні" ініціативи Валентини Матвієнко

Голова Ради Федерації федеральних зборів РФ Валентина Матвієнко вкотре запропонувала українській владі сісти за стіл переговорів, щоб нібито припинити війну Росії проти України. Після мовчання з боку України російська чиновниця влаштувала істерику, мовляв "Україна не ухвалює самостійних рішень".

Також Валентина Матвієнко заявила, що під час цих так званих "мирних" переговорів Росія не обговорюватиме анексованих територій України, бо це "вже їхня земля" та висунула Україні ультиматум, що закінчення війни повинно бути на умовах держави-агресорки.

Сама Валентина Матвієнко є уродженкою міста Шепетівка Хмельницької області. Там поховані її батьки та досі живуть родичі. Проте зрадниця намагається про це не загадувати.

Читайте також: