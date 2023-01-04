Данілов відповів на запитання, коли буде перемога: "Я б дуже хотів, щоб це було вчора"

Перемога обов’язково буде – це питання часу і, на жаль, дуже дорогої ціни.

Секретар РНБО України Олексій Данілов переконаний у перемозі держави у війні з Росією і відповів на запитання, коли ж ця перемога може бути.

Про це Данілов розповів у інтерв'ю для телеканалу "Рада" в межах телемарафону "Єдині новини".

Ведучий запитав у секретаря РНБО, коли чекати на перемогу України: в першій чи другій половині 2023 року?

"Я б дуже хотів, щоб це було вчора, але є ще один нюанс, про який треба говорити і не треба його приховувати. Кожна країна має свої власні плани, має свої власні інтереси. Ми маємо захищати, відстоювати своє. І наша позиція з урахуванням того, що вона є публічною, є непереможною, і наша країна є непереможною. Ми обов’язково переможемо – питання тільки часу і, на жаль, дуже дорогої для нас ціни", – відповів Данілов.

Нагадаємо, очільник української розвідки Кирило Буданов висловив переконання, що 2023 рік стане роком перемоги, проте "до неї треба дуже добре підготуватися. Бо після цього буде багато подій, до яких треба підготуватися зараз".

Додамо, за оцінками голови Польського інституту міжнародних відносин Славомира Дембскі, війна в Україні навряд чи закінчиться 2023 року. Для її завершення російська армія має розвалитися і припинити бути боєздатною.

А ексгенерал Бундесверу та НАТО Ганс-Лотар Домрезе оцінює, що наприкінці 2023 року в Україні настане припинення вогню, а от потенційні мирні переговори можуть затягнутися.

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