Данілов відреагував на ініціативу Польщі передати танки Leopard Україні: "Дуже важливий крок"

Він наголосив, що Україна просить танки від літа.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав рішення сусідньої Польщі про передавання роти танків Leopard початком отримання Україною важкого озброєння.

Таку думку він висловив в ефірі телемарафону.

За його словами, йдеться не про краплю в морі, а про те, що їх почнуть надавати. Данілов наголошує, що "потім усі партнери будуть долучатися до процесу".

"До цього часу важкі танки нам не передавали зовсім. Головне для нас - щоб був хтось на початку. Те, що вчора відбулося в місті Лева, заява президента Польщі - це дуже важливий крок, щоб це питання зрушилося з мертвої точки", - наголосив секретар РНБО.

Своєю чергою він нагадав, що Україна просила танки ще влітку. Втім, лише зараз прийшов час, коли почнеться отримання.

Leopard для України

Німецький канцлер Олаф Шольц не раз завяляв, мовляв, не виключає передавання ЗСУ танків Leopard. Втім, Берлін не піде на такий крок самостійно, а лише із союзниками.

Втім, 11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова анонсував постачання Україні танкову роту в межах коаліції. Відповідно до стандартів НАТО, танкова рота складається із 14 танків.

Вже після цього Politico з посиланням на двох неназваних німецьких офіційних осіб повідомило, що позиція Шольца щодо постачання Україні танків Leopard залежить від президента США Джо Байдена. Також зустріч у Рамштайні може змінити позицію ФРН щодо постачання Україні сучасних танків.

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