Данілов відреагував на пропозиції поступитись територіями: "Нехай вони віддадуть свою землю Путіну"

За словами Данілова, після того, як діячі з Франції та Німеччини змусили Україну підписати Мінські угоди, держава втратила частину Донецької та Луганської областей.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що іноземні прихильники територіальних угод із Росією можуть віддати їй свої землі. Українці ж воюють за свою країну і всі питання мають вирішуватися через Конституцію.

Про це Данілов сказав в інтерв’ю Sky News.

Журналіст передав слова начебто деяких європейських дипломатів про можливу "угоду" з РФ, у межах якої країна-агресорка отримає всі окуповані до 2014 року території в обмін на членство України в НАТО. В публікації зазначається, що після слів журналіста погляд секретаря РНБО "наповнився гнівом" і Данілов заявив, що не знає, який стосунок "ці люди мають до незалежності України".

"Нагадаю. Свого часу один французький діяч (експрезидент Ніколя Саркозі – ред.) намагався домовитися з Росією щодо Грузії. Грузія втратила частину своїх територій. Після того, як діячі з Франції та Німеччини змусили нас підписати Мінські угоди, ми втратили частину Донецької та Луганської областей", – розповів секретар РНБО.

Він також наголосив, що українці воюють за свою землю, і всі питання щодо неї мають вирішуватися через закони та Конституцію держави.

"Нехай вони (європейські лідери – ред.) віддадуть свою землю Путіну. Я хочу подивитися, як відреагує їхня громада, їхні виборці, їхні діти", – зауважив Данілов.

Хто схиляє Україну до переговорів з Росією

Міністр оборони Румунії Василе Динку заявив 8 жовтня, що переговори України з Росією можуть бути єдиним шансом на мир, і Україна має поступитися своїми територіями. Вже 24 жовтня Динку подав у відставку.

25 жовтня стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон закликав Папу Римського Франциска поспілкуватися з президентом США Джо Байденом, головою РПЦ Кирилом і президентом Росії Володимиром Путіним задля швидшого закінчення війни в Україні.

На заяву Макрона відреагував постпред України при ООН Сергій Кислиця. Він зауважив, що РПЦ дозволяє маніпулювати собою, щоб виправдати війну в Україні, і є частиною злочинного режиму.

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