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Данілов відреагував на слова Воллеса про "недостатню вдячність" України

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Данілов відреагував на слова Воллеса про "недостатню вдячність" України

Секретар РНБО Данілов прокоментував слова Воллеса щодо подяки України / Фото: Associated Press

Секретар РНБО наголосив, що Британія залишається одним із найпотужніших союзників України.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував слова міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса про те, що Україна мала б висловлювати більше подяки за надану військову допомогу.

Про це він заявив у коментарі The Guardian у четвер, 13 липня.

Данілов порадив не звертати важливої уваги на слова сказані британським міністром.

"Я не став би звертати особливої уваги на те, що він сказав. Кожен може сказати щось, коли він схвильований, а потім пошкодувати про це… Я точно знаю, що це не його справжня позиція", – сказав Данилов.

Крім того, секретар РНБО наголосив, що Британія залишається одним із найпотужніших союзників України.

"Ми хотіли б більшого, але ми вдячні за те, що у нас вже є. Якби всі допомагали нам так само, як нам допомагає Велика Британія, зараз у нас була б зовсім інша ситуація. Зокрема, завдяки Британії ми змогли вистояти у самий перший період війни, як і Сполучені Штати", - каже Данілов.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію НАТО щодо України.

У відповідь Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто бути більш вдячною за надану їй допомогу.

Посол України у Великій Британії та ексголова МЗС Вадим Пристайко прокоментував саркастичну відповідь Володимира Зеленського у бік міністра оборони Британії Бена Воллеса.

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Дата публікації
Перегляди
1721
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