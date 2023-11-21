Данілов закликав Західних союзників змінити підхід у наданні допомоги Україні

Ситуація, яка склалась на фронті, потребує змін для країн Заходу у питання допомоги Україні.

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Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час виступу на Halifax International Security Forum.

"Характер бойових дій на фронті змінюється. Суто військових заходів для досягнення поставлених цілей недостатньо. Необхідний комплексний підхід, який включатиме взаємоузгоджені заходи у воєнній, політичній, економічній, фінансовій, промисловій, технологічній, дипломатичній, соціальній, гуманітарній сферах тощо.

Україна потребуватиме посиленої військово-технічної та фінансово-економічної допомоги з боку західних партнерів. Водночас необхідною є зміна підходу з надання допомоги дозовано, обмежено та невчасно", — зауважив Данілов.

Крім того, секретар РНБО зазначив, що Україні необхідні зовнішні гарантії безпеки, серед яких є і вступ до НАТО, однак можна знайти і інші можливості.

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов заявляв, що у Кремлі можуть запустити тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024 року.

Крім того, ми раніше інформували, що Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні. Вона стосується безпеки та оборони критичних потреб.

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