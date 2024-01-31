Данілов заявив, що інтенсивність українських атак лише зростатиме

РФ не повинна почувати себе безкарною.

Агресорка Росія надалі відчуватиме наслідки розв'язаної війни. Україна продовжуватиме атакувати дронами вітчизняного виробництва. Адже все, що стосується військової компоненти на території РФ, має бути знищено.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Україна має законне право вести бойові дії на території держави-агресора. Щодня Росія завдає колосальних збитків Україні: на тимчасово окупованих територіях, на фронті, і в тилу, де атакує ракетами і дронами цивільні об’єкти", - йдеться у повідомленні.

Данілов наголошує, що Росія не повинна почувати себе безкарною. Своєю чергою, Україна здатна завдавати ударів у відповідь - "і буде це робити, аби тягар збитків і втрат на власній території відчував також і агресор".

За словами секретаря РНБО, Україна атакує винятково законні воєнні цілі: об’єкти, які обслуговують російську армію. Зокрема, нафтобази, об’єкти ОПК і логістики. Для цього ЗСУ принципово не застосовують зброю, надану західними партнерами.

"Чим довше Москва затягуватиме війну з Україною, тим більших збитків зазнаватиме саме Росія. Інтенсивність українських атак лише зростатиме", - наголосив Данілов.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов анонсував більше ударів по окупантах в Криму. За його словами, потрібно продовжувати атаки на півострові з повітря, використовувати морські ударні безпілотники, а також проводити секретні спецоперації.

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