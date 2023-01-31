Данілов заявив, що Росія готується до максимальної ескалації: коли і з якого напрямку

Секретар РНБО попередив, що наступні два-три місяці важких боїв будуть визначальними у війні.

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що Росія готується до серйозної ескалації війни, яка може статися через два-три тижні.

Про це Данілов розповів у інтерв'ю Sky News, опублікованому 31 січня.

"Росія готується до максимальної ескалації. Це збирання всього можливого, тренування, навчання", – сказав секретар РНБО.

Він не виключив, що РФ може спробувати влаштувати ще одну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року. Можливо, це буде навіть приурочено до річниці вторгнення.

"Ми розуміємо, що все на столі… Я можу сказати, що ми не виключаємо жодного сценарію в найближчі два-три тижні", – сказав Данілов.

Він також запевнив, що українські військові готуються до всіх можливих варіантів розвитку подій і цього разу мають значно більшу підтримку від західних партнерів, таких як Велика Британія, ніж 12 місяців тому.

"Ті країни, які допомагають нам у нашій боротьбі, почали надавати нам максимальну допомогу", – сказав посадовець.

За його даними, участь у новому масштабному російському наступі братиме приблизно половина з понад 320 тис. мобілізованих солдатів.

Данілов анонсував, що головні бої війни ще попереду.

"Ми пройшли через великий складний період, але я впевнений, що головні бої ще попереду, і вони відбудуться цього року протягом двох-трьох місяців. Це будуть визначальні місяці у війні", – зазначив секретар РНБО.

Новий наступ Росії: що відомо

Військово-політичне командування України від грудня почало попереджати, що РФ готує новий наступ на Україну, можливий в лютому-березні. За словами президента Володимира Зеленського, наступ може бути з будь-якого напрямку.

Проте цей наступ не буде таким потужним, як у ніч з 23 на 24 лютого 2022 року, запевнив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що Росія розглядає Донецьку область як пріоритетну для нового великого наступу.

Щодо загрози з боку Білорусі, то за даними розвідки на 31 січня, там не сформованого необхідного для наступу на Україну ударного угруповання.

Видання CNN із посиланням на західних чиновників повідомило, що окупанти готуються до нового наступу на Україну навесні, однак на Заході сумніваються у тому, що наступ буде успішним.

Новий наступ Росії, війська біля кордону України і десантна операція - Самусь та Катков

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