Данілов заявив, що Росія спробує в західних областях перерізати шляхи постачання зброї

Посадовець запевнив, що держава готова до такого сценарію і дасть гідну відсіч.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Росія не має сил для захоплення Києва, але може атакувати шляхи постачань зброї в західних областях країни.

Про це Данілов розповів у інтерв’ю азербайджанському виданню Report.

"Вони не мають сил для захоплення Києва. Більше того, наше суспільство цього не допустить. Щодо західних областей, вони спробують перерізати нам шляхи постачання зброї. Ми готові до такого сценарію, розуміємо, що відбувається і дамо гідну відсіч", – запевнив секретар РНБО.

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Він також нагадав, що коли 24 лютого розпочалася активна фаза війни з Росією, то ніхто не вірив в Україну і всі вважали, що за короткий проміжок часу вона буде знищена.

"Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її й надалі. Більше того, ми повернемо усі свої історичні території. І я звертаю увагу на словосполучення "історичні території". Це наш обов'язок і так і буде", – додав Данілов.

Нагадаємо, у грудні 2022 року військовий експерт Олег Жданов висував версію, що Росія може спробувати прорвати кордон України на Рівненському, Волинському, Житомирському напрямках. Усе задля того, щоб відтягти частину Сил оборони на північ з інших напрямків.

Тоді ж генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови спецслужби Віктор Ягун припускав, що під час нового великого наступу РФ одним з пріоритетних напрямків ворога може бути Рівненська АЕС.

Напередодні ГУР Міноборони України назвало три ймовірних напрямки нового наступу Росії: Донецька, Луганська, Запорізька області.

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