Данілов заявив, що спецоргани обовʼязково знайдуть катів українського військового

Росіяни, які відрізали голову українському військовому та зняли на відео цей процес, обовʼязково будуть знайдені та покарані.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

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Він наголосив, що для українських спецорганів це справа честі.

Данілова запитали про те, чи "протверезить" це відео західних партнерів та чи зрозуміють вони, шо трибунал над російськими воєнними злочинцями потрібен зараз, а не через деякий час.

"Ну, не завтра, а це треба було робити вчора наші спецоргани чітко розуміють, що їм треба в такому випадку робити. Більш того, для них це справа честі – знайти цих людей."

Крім того, Данілов заявив, шо такі речі пробачати неможна.

"Я більш ніж впевнений, що це обов’язково буде зроблено, тому що це пробачати не можна", – сказав Данілов.

Пізно ввечері 11 квітня Мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Перед цим росіяни катували захисника, а потім відрізали йому голову. Російські військові зафільмували черговий воєнний злочин.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що перебування Росії у складі Ради безпеки ООН є абсурдом, особливо після того, як стало відомо про жорстоку страту українського бійця окупантами.

Крім того, ми раніше інформували, що справа про жахливу страту українського військовослужбовця окупантами перебуває на особистому контролі голови СБУ Василя Малюка, до розслідування залучені найкращі слідчі.

Також на це відео відреагувала пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вона заявила, що це поповнює список звинувачень, які мають бути висунуті Росії за її злочини проти України. Якщо це було зроблено метою було залякати когось – вийшло навпаки.

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