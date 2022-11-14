Данілов заявив, що у звільненому Херсоні можуть переховуватись російські військові

СБУ та військові роблять все можливе для їх знешкодження

Деякі російські військові, які не встигли втікти разом з основними силами армії РФ та лишились на деокупованих територіях, перевдягаються у цивільне та намагаються уникнути відповідальності за скоєні злочини.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини», пише Укрінформ.

Він підтвердив інформацію, що на деокупованих територіях ще можуть ховатись російські військові.

Разом з тим Данілов зазначив, що наразі СБУ та українські військові здійснюють всі необхідні засоби для виявлення та знешкодження окупантів. Голова РНБО повідомив, що у неділю на засіданні у президента представники СБУ вже звітували про кількість затриманих на деокупованих територіях.

Нагадаємо, раніше у розвідці Міноборони Великої Британії повідомили, що росіяни готувалися до втечі з Херсона кілька тижнів.

Також ми інформували, що експерт розповів, як ЗСУ звільнятимуть окуповані території після деокупації Херсона.

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