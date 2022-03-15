Данілов вважає, що Україні потрібен новий союз з державою, яка має ядерну зброю

За словами Данілова, на сьогодні це - Велика Британія.

Україні потрібно укласти новий оборонний союз, у якому обов’язково має бути держава, що має ядерну зброю.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі Радіо НВ.

"Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов'язково має бути держава, яка володіє ядерною зброєю. Сьогодні це - Великобританія. Якщо ми будемо вести розмови про ті чи інші союзи, ми маємо усвідомлювати, треба знатися з тими, хто розділяє з нами демократичні прагнення тих країн, які мають входити в цей союз, а союз буде обов'язково", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив 15 березня на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force. Там він заявив, що в Україні почули, що до складу країн-членів НАТО їй не увійти.

"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти. Це правда, і це треба визнавати", - сказав український президент.

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