Данилов заявив, що весною ЗСУ будуть у Донецьку, Луганську та Севастополі

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов висловив впевненість, що весною 2023 року Збройні сили України звільнять окуповані Луганськ, Донецьк та Севастополь.

Данилов заявив, що зима стане ключовим етапом у війні України за свою незалежність.

«6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима — ключовий етап Великої війни за Незалежність. З Днем Збройних сил України!», — написав Данілов у Твіттері.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові експерти США оцінили технічний потенціал України для повернення Криму.

Крім того, ми раніше інформували, що полковник ЗСУ назвав території, які Україна може повернути уже до Нового року.

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