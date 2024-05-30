Данія дозволить застосовувати свої F-16 по цілях у Росії

Голова МЗС Данії зазначив, що можливість атакувати військові об'єкти на території агресора – це частина самооборони.

Данія дозволить Україні використовувати передані винищувачі F-16 для ударів по військових цілях на території Росії.

Про це заявив голова МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен, повідомляє "Європейська правда".

Расмуссен так відповідав на запитання, чи дозволить Данія Україні використовувати передані його державою винищувачі F-16 для ударів по об’єктах на російській території:

Також читайте Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16: названо терміни

"Коротка відповідь – так".

Міністр зазначив, що це не якась нова позиція. Вона є частиною передавання F-16 Україні.

"Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми від самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, щоб було можливо також атакувати військові об'єкти на території агресора", – розповів очільник МЗС Данії.

До слова, премʼєр-міністр Бельгії Александр де Кроо напередодні заявив, що ЗСУ буде дозволено використовувати західні F-16 лише для ударів на території України.

Читайте також: