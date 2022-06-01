Данія хоче передати Україні бойові машини Piranha III, але Швейцарія проти – ЗМІ

Швейцарія заборонила Данії віддавати Україні техніку.

Швейцарський уряд заблокував постачання Україні Данією броньованих машин швейцарського виробництва. Напередодні Швейцарія подібне вето наклала на Німеччину, яка хотіла віддати боєприпаси Україні.

Про це повідомляє швейцарський мовник SRF.

Уряд Данії збирається передати Україні близько 20 одиниць бойових машин Piranha III. Влада Данії офіційно звернулася до Швейцарського державного секретаріату з економічних питань Seco за дозволом – і отримала відмову: Seco відхилила запит кілька днів тому.

Без дозволу Берна допомога Україні неможлива: купуючи машини, Данія зобов’язалася передавати військову техніку третій стороні лише з дозволу Швейцарії.

"На початку квітня Seco вже відмовила Німеччині у передачі Україні боєприпасів для установок Gepard.Seco виправдовує своє "ні" нейтральністю та Законом про військові матеріали. Він забороняє експорт озброєнь до держав, які перебувають у стані війни. Проте ще невідомо, чи буде Швейцарія дотримуватися своєї позиції з огляду на тиск з-за кордону. Минулого тижня віцеканцлер Німеччини Роберт Габек попередив, що прагне здобути "максимальну підтримку для України", - пише видання.

Напередодні 24 лютого Німеччина також виключала експорт зброї до країн, які воюють. Роберт Габек визнав помилку: "Ми повинні переоцінити своє власне ставлення до реальності".

Очікується, що Федеральна рада Швейцарії ухвалить рішення з цього приводу цієї або наступної п’ятниці. У федеральній адміністрації та в парламенті є голоси, які бачать простір для маневру в Законі про військові матеріали: Швейцарія цілком може дозволити європейським державам передавати швейцарське озброєння за певних умов.

"Федеральна рада тепер має вжити заходів і виправити свою практику. Цю зброю можуть віддати країні, яка захищається від агресора", - не покладає надій державний радник Швейцарії Пірмін Бішоф.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче провести зустріч з очільником Кремля Путіним.

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