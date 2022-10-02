Данія, Німеччина та Норвегія профінансують виробництво для України 16 самохідних гаубиць Zuzana 2

Очікується, що гаубиці будуть доправлені до України з літа наступного року.

Данія, Німеччина та Норвегія профінансують виробництво 16 нових 155-мм самохідних гаубиць Zuzana 2 у Словаччині, які будуть доправлені до України з літа наступного року.

Про це повідомив редактор німецького видання Bild Юліан Рьопке у Twitter.

Нагадаємо, наразі українські військові вже почали проходити навчання на самохідних артилерійських установках Zuzana. Це підтвердив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Довідка: САУ Zuzana 2 - це подальша модифікація чеської самохідної гаубиці ShKH vz. 77 Dana, яка була прийнята на озброєння армії ще тодішньої Чехословаччини 1977 року. А 1998 року армія Словаччини отримала САУ Zuzana (155-мм/45), яка вважалася глибокою модифікацією Danа за стандартами НАТО. На сьогоднішній день на озброєнні Словаччини перебуває 16 самохідних установок Zuzana.

Після модернізації першої версії САУ Zuzana 2 отримала ствол з довжиною 52 калібри, нову броньовану кабіну для екіпажу, можливість обертання башти на 360 градусів, зменшення кількості команди, яка потрібна для обслуговування, до 3-х осіб, завдяки автоматизації процесів. Перші випробування нова версія пройшла в грудні 2009 року.

Чим може допомогти САУ Zuzana 2 ЗСУ у війні проти Росії

Фото: armyinform.com.ua

Для Збройних сил України важливу роль відіграє саме робота артилерії, адже вона залишається основним засобом ураження ворога. В армії РФ артилерійські установки також вважаються головним озброєнням. А це призводить до постійних артилерійських дуелей, під час яких перевагу отримує та сторона, яка швидше зможе відкрити точний вогонь та буде знаходитися поза зоною ураження вогнем противника.

Наразі далекобійною самохідною артилерійською установкою армії Росії є 2С19 "Мста-С". Вона веде вогонь своїм найбільш далекобійним снарядом на максимальну відстань до 25 км. Якщо порівнювати навіть з першою версією САУ Zuzana, то це на 5 км менше. А в порівнянні з Zuzana 2 - аж 10 км менше.

Окрім цього, якщо ЗСУ отримає ці самохідні артилерійські установки, українські військові зможуть використовувати 155-мм системи, що дасть можливість вести вогонь більш високоточними боєприпасами (відхилення від цілі усього 1-2 метри). Переможець у такій артилерійській дуелі очевидний.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна подасть заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Коментуючи цю звістку, Столтенберг сказав, що двері НАТО залишаються відчиненими для будь-якої демократичної країни.

Росія втрачає перевагу в артилерії: як німецькі гаубиці зупиняють наступ ворога - ексклюзив ТСН

Читайте також: