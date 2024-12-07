Данія передала другу партію F-16: скільки Україна має винищувачів і як це змінить ситуацію

Сьогодні, 7 грудня, стало відомо, що Україна отримала від Данії другу партію винищувачів F-16. Тепер українські Повітряні сили мають на озброєнні майже ескадрилью таких літаків.

Про це заявив експерт, виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський в етері телемарафону.

Виходить, що наразі Сили оборони мають вже 17 цих сучасних винищувачів. За стандартами НАТО, ескадрилья - це 17-21 літак. За словами експерта, така кількість F-16, що мають ПС, дозволяє використовувати для стратегічних завдань. Втім, бажано мати потрібне додаткове обладнання.

"В принципі маємо ескадрилью. Це потужний захист повітряного простору. Йдеться про розширення можливостей щодо перехоплення повітряних цілей за рахунок авіаційної складової…Безумовно,треба казати про те, що така кількість літаків уже дозволяє використовувати їх для стратегічних завдань. Тобто для ударів по території Російської Федерації", - розповів Храпчинський.

Експерт пояснює, що для застосування літаків проти КАБів потрібно додаткове обладнання - іноземні системи радіолокації. Крім того, "бажано отримати" літаки дальнього радіоелектронного виявлення, які Україні обіцяла Швеція. Це суттєво допоможе ЗСУ працювати на лінії бойового зіткнення, на прикордонній території РФ.

"Це дасть змогу працювати (літаками F-16 - Ред) вже не тільки проти КАБів, а й безпосередньо по наземних цілях, яких дуже багато на окупованій території та в РФ. Тим паче, що знаряддя для роботи на близькій відстані, зокрема, авіабомб, які надані США, є у достатній кількості. Треба казати про передавання ракет великої дальності JASSM, які можуть працювати на відстань 270 або 950 км. Тобто це вже залежить від дозволу наших західних партнерів", - наголосив Храпчинський.

За словами експерта, Данія передає Україні обіцяні винищувачі з певним випередженням. Вже зараз видно ефективність використання F-16 проти повітряних цілей під час ворожих атак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 7 грудня повідомив, що Україна отримала другу партію винищувачів F-16 від Данії. Літаки, які Копенгаґен надав під час першої партії, вже працюють в українському небі.

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